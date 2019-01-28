Зеленского назвали следствием невосприятия украинского политикума

Поддержка Владимира Зеленского – это критическое восприятие значительной части украинцев всего украинского политикума. Это означает абсолютный безлад в украинской политике.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Олесь Доний.

Гость программы отметил, что поддержка определенной частью людей кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского касается лишь одного критического тезиса:

«Это критическое восприятие значительной части украинцев всего украинского политикума. Это феномен так называемых неполитических политиков. Сейчас он сформировался на Зеленском. Этот феномен мог бы сфокусироваться и на Вакарчуке. То есть, это означает абсолютный безлад в украинском политикуме», – пояснил политолог.

В то же время Олесь Доний отметил, что этот феномен в нынешней Украине является справедливым.

«Вот когда-то в Раде «кнопкодавили» регионалы. Сейчас это делают майдановцы, аргументируя это тем, что это нужно для законов. Как предшественники топтались по Конституции, теперь топчется по Конституции наша власть. Как раньше была коррупция, так и теперь она есть. Поэтому рано или поздно должна быть пощечина власти со стороны населения. К сожалению, у нас получилась вот такая пощечина. То есть Зеленский – это пощечина всем нынешним политикам», – подчеркнул гость программы.

Доний считает, что несмотря на второе место в соцопросах, Зеленскому не удастся занять второе место на выборах.

«Чем отличается Зеленский от других кандидатов? Треть голосов, которые его поддерживают, не собираются идти на выборы. Поэтому у него второе место только по поддержке. Но это не гарантия места во втором туре. Значительная часть поклонников Зеленского воспринимают его как протест, они готовы за него проголосовать в соцопросах, но это не означает, что они готовы подняться с места и пойти на выборы. То есть его электорат пока что не собранный», – прокомментировал политолог Олесь Доний.

Напомним , 25 января шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост Президента Украины. Он заявил о том, что это уже не фейк, и он готов работать. В то же время Зеленский очень удивлен, что может общаться на украинском, хотя и недолго.

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