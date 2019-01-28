Забрать у олигархов монополию на власть, экономику и СМИ – Деревянко выдвинули в президенты

Мораторий на проверки бизнеса к либеральной налоговой реформе, растаможка авто 10%, на защиту с помощью огнестрельного оружия, 50% женщин – во власть, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, возвращение работников, бесплатный Интернет по всей Украине, сохранения окружающей среды и защита животных – с такими идеями XVI и внеочередном съезде партии «ВОЛЯ» выдвинули Юрия Деревянко в президенты Украины.

Об этом информирует официальный сайт политической силы.

В мероприятии приняли участие 1100 человек со всей страны. Голосование происходило с помощью электронной системы. Деревянко заявил, что экономическую программу – неоэкономики, стратегию победы в войне и возвращения территорий, а также четкий механизм контроля власти людьми.

Программа Юрия Деревянко в экономике предполагает ликвидацию искусственных монополий и гражданский контроль над естественными монополиями. Отдельным пунктом является новая налоговая либеральная система: уменьшение НДС с 20% до 15%, все налоги на заработную плату – не более 20%. Это означает, что НДФЛ: с 18% до 10%, а ЕСВ: с 22% уменьшается до 17 (в общий пенсионный фонд) + 5% в персональный накопительный пенсионный счет (при этом единый социальный взнос не превышает размер средней пенсии)

Также программа предусматривает в 3-4 раза сократить количество разрешительных документов, а также численность госслужащих, введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса до принятия либерального налогового законодательства, 10% – единственное правило растаможка для всех авто, легализация всех видов предпринимательской деятельности, в том числе обращения рынке криптовалюта с нулевой ставкой налогообложения прибыли на 10 лет (соответствующий законопроект Юрий Деревянко уже зарегистрировал).

«Это создаст лучшие налоговые и инвестиционные условия. Как следствие – достойные зарплаты, и возможность жить здесь в стране, а также даст возможность нашим работникам вернуться, приобрести доступное авто и жить здесь, в Украине», – убежден кандидат в президенты Украины.

Также Юрий Деревянко представил на съезде стратегию победы в войне. Ее первыми пунктами являются сильная экономика и боеспособная армия. «Не менее 5% ВВП нужно направлять на профессиональную армию по стандартам НАТО. Также мы должны иметь резервную армию, чтобы мужчины 18-55 лет, ежегодно проходят двухнедельный обучение, в случае необходимости были готовы встать на защиту своей земли вместе с профессиональной армией», – сказал Деревянко.

«Нужно сформировать комплексный план действий с участием международных партнеров, предусматривающий одновременную реализацию полицейской, военной миссий и финансирования восстановления разрушенных украинских территорий под контролем общей гражданской миссии. Через 3-5 лет реализации такого плана – проведение свободных выборов на освобожденных от оккупации территориях», – убежден кандидат в президенты.

Особенно Деревянко подчеркнул необходимость обеспечения для Украинской права на защиту своей жизни, себя, своей семьи, имущества с помощью огнестрельного оружия.

«Наша сеть единомышленников становится мощной армией против старой системы и олигархов на этих выборах. Это можно сделать только благодаря ИТ-технологиям. Смартфон – вот наше оружие, вот наша сеть людей, которые способны повлиять на смену власти в стране», – призвал Юрий Деревянко.

Напомним, что ранее Юрий Деревянко предлагал решение по «евробляхах», которое принесет бюджету 25 млрд грн, а еще требовал прекратить проверки бизнеса до тех пор, пока не произойдет реальная налоговая реформа.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.