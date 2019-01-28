Израиль признал президентом лидера оппозиции Венесуэлы

Израиль официально признал президентом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает «Радио Свобода».

«Израиль присоединяется к Соединенных Штатов, Канады, большинства стран Латинской Америки и стран Европы, признавая новое руководство Венесуэлы», – заявил Нетаньяху.

Напомним, 23 января в Каракасе прошел многотысячный митинг против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Гуайдо заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В субботу ситуацию в Венесуэле обсуждалась на Совете безопасности ООН. Госсекретарь США Майкл Помпео на заседании призвал все страны мира «услышать голос венесуэльского народа» и признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы.

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