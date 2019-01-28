live
Aнонси
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 28 января, 2019, 9:15 Мир
Израиль признал президентом лидера оппозиции Венесуэлы

Израиль официально признал президентом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает «Радио Свобода».

«Израиль присоединяется к Соединенных Штатов, Канады, большинства стран Латинской Америки и стран Европы, признавая новое руководство Венесуэлы», – заявил Нетаньяху.

Напомним, 23 января в Каракасе прошел многотысячный митинг против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Гуайдо заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В субботу ситуацию в Венесуэле обсуждалась на Совете безопасности ООН. Госсекретарь США Майкл Помпео на заседании призвал все страны мира «услышать голос венесуэльского народа» и признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ИзраильВенесуэлановости мираХуан Гуайдо
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-28 10:44 :48