Возобновлена работа всех пунктов пропуска на админгранице с Крымом, – ГПСУ

Все пункты пропуска на административной границе между Крымом и материковой Украины работают в штатном режиме.

Об этом вечером 27 января сообщили в Азово-Черноморском управлении Государственной пограничной службы Украины.

Накануне Государственная фискальная служба Украины временно ограничила пропуск машин через КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице между аннексированным Россией украинским Крымом и Херсонщиной из-за технического сбоя базы данных.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически ‒ настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Россия оккупировала и аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.