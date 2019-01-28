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понедельник, 28 января, 2019, 9:30 Мир
Великобритания может вести военное положение в случае «жесткого» Brexit, – The Times

В британском правительстве готовы ввести чрезвычайное или даже военное положение в случае беспорядков, связанных с выходом из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times.

«В правительстве Британии рассматривают чрезвычайное положение или даже введение военного положения в случае беспорядков после Brexit без соглашения», – говорится в сообщении.

Комендантский час, ограничение передвижения в государстве, конфискация имущества, развертывания вооруженных сил для подавления беспорядков есть в перечне возможных мер, которые рассматривают британские министры соответствии с нормами действующего законодательства.

 
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ВеликобританияBrexitновости мира
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