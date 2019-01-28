Васькив не успел «побыть Садовым», как ушел в отпуск – во Львове новый и.о.городского председателя

Сегодня, 28 января, стало известно, что заместитель городского председателя Львова по вопросам экономики и финансов Геннадий Васькив, который в период «избирательного отпуска» Андрея Садового должен выполнять его обязанности – тоже официально ушел в отпуск.
Об этом корреспонденту ИА ZIK сообщил и.о. директора департамента «Администрация городского председателя» Евгений Бойко. Он рассказал, что в субботу Андрей Садовый издал новое распоряжение, согласно которому, сегодня, 28 января, и.о. городского председателя Львова является заместитель городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, поскольку Геннадий Васькив ушел в отпуск. Зато завтра, 29 января, и.о. станет заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, а послезавтра – снова Сергей Бабак.
Напомним, активисты передали «пиарщику» Садовому лопаты, чтобы «взял и сделал» город чистым от снега.
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