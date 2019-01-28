Вакарчук объяснил, почему так поздно объявил о том, что не пойдет в Президенты

К размышлениям о президентстве меня привело то, что за последний год я общался с очень многими людьми в разных регионах Украины. И каждый раз мне рассказывали про разочарование и уныние. Мне действительно болит эта история, потому что так дальше жить нельзя и поэтому я задумывался над разными вариантами, которыми я могу быть полезным государству.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» на телеканале ZIK заявил музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

«Я видел, что происходит в нашей стране со справедливостью и понимаю, что именно это слово, кажется вообще, превратилось в мем. Потому что сейчас в стране справедливость, это как единорог, он где-то существует, но его никто не видел», – сказал Вакарчук.

Он также отметил, что такая же ситуация и в других сферах. В частности, в судебной системе и экономике.

«Фактически, олигархи захватили контроль над экономикой, как бы это популистски не звучало, но это факт. Также это касается контроля над СМИ. Потому что мы будто движемся в Европу и слава Богу направление правильное, но такое впечатление, что мы едем с поднятым ручным тормозом. Поэтому наша скорость и эффективность намного медленнее, чем хотелось бы», – прокомментировал он.

По его словам, люди ждут, когда будут изменения, а их нет. Поэтому, естественно, возник вопрос, что лично можно сделать для того, чтобы в стране наступили настоящие перемены.

«Мне действительно болит эта история, потому что так дальше жить нельзя. И поэтому, безусловно, задумывался над разными вариантами, которыми я могу быть полезным. И да, я думал о возможности и участие в президентских выборах. Но такая мысль появилась не за один день. Просто, я чувствую доверие большого количества людей и их поддержку и также чувствую, что они возлагают на меня определенные надежды», – подчеркнул Вакарчук.

Он рассказал, что люди ожидают, что такой человек, как он, может что-то сделать. Поэтому за последний год у него было очень много возможности над этим подумать.

«Понятно, что я слышу людей и поэтому хочу как можно больше помочь. В какой-то момент этой информации и осмысления того, что происходит становится столько, что ты начинаешь рассматривать все опции на столе. И понятно, что за последний год, это было тем, о чем я очень много думал. Но хочу сказать, что убедился в том, что на самом деле нам нужны настоящие изменения. И не важно, каким способом, а важно, что я буду к ним идти и буду их делать. Что же касается вопроса, почему я так поздно объявил о том, что не иду на выборы – это заняло некоторое время», – добавил музыкант.

Напомним, сегодня лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

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