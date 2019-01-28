В Винниках, возле Львова, открыли первую IT-школу для подростков

В городе Винники, что недалеко от Львова, открыли новую школу информационных технологий для подростков SOVA (School of Vital Activities). Школьников 6-11 классов здесь будут обучать программированию, роботехнике, работать в команде и разговорного английского языка.

Об этом сообщает пресс-служба Винниковского городского совета.

По словам организаторов, учебную программу помогли составить специалисты-практики из различных ІТ-компаний. Они также будут преподавать в школе. Обязательным будет изучение английского языка.

«Неотъемлемой частью обучения кроме «хард-скиллов» будут «софт-скиллы» и английский язык. Потому что очень много курсов, которые сейчас есть на рынке Украины, делают акцент только на «хард-скиллах» – основах программирования, робототехника и др. Мы же напоминаем, что также нужно правильно себя презентовать в обществе», – рассказала основательница школы Виктория Читайло.

Мэр Винников Владимир Квурт рассказал, что развитие и обучение в сфере ІТ в Винниках было в планах городских властей несколько лет.

«Мы все согласны с тем, что город должен развиваться, должен быть удобным и комфортным. Но я также хотел бы, чтобы много наших детей связали свое будущее с нашим городом, чтобы они здесь получали знания, которые будут для них полезными», – добавил Владимир Квурт.

На открытии школы с детьми и родителями общались также опытные ИТ-специалисты, которые работали в крупнейших компаниях Украины EPAM, Soft Serve, Global Logic.

«С каждым годом ІТ-сфера расширяется, открываются новые вакансии и специальности, для которых требуются люди со знанием той или иной предметной области, и это не ограничивается только Украиной. В любом случае обучение здесь будет плюсом как при поступлении в Политехнику, так и при первом собеседовании на работу. Есть много случаев, когда школьники, еще не закончив школу, получают работу в компаниях», – добавил разработчик программного обеспечения Теодор Мисько.

Сейчас в School of Vital Activities принимают заявки и формируют классы. Обучение в школе начнется 11 февраля.

Справка.

«Хард-скиллы» (от англ. Hard skills – жесткие навыки) – это фундаментальные технические навыки, которые делают того или иного профильного специалиста– специалистом: программирование, веб-технологии, робототехника, медийные технологии, компьютерные сети и безопасность и т.д.

«Софт-скиллы» (от англ. Soft skills – мягкие навыки) – личностные характеристики специалиста, которые необходимы ему в процессе работы для эффективной коммуникации с другими людьми: критическое мышление, ораторские способности, нетворкинг, лидерство, работа в команде и др. Фактически это то, чем специалист привлечет внимание будущего работодателя.

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