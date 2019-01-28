В Тернополе мужчина без одежды пролежал под снегом 20 минут ради рекорда

В Тернополе 55-летний Василий Шевчук из Хоросткова для установления рекорда пролежал голым под снегом 20 минут и 11 секунд.

Старания мужчины не были напрасными. Рискованная затея принесла ему награду в «Книге рекордов Тернополя», сообщили IA ZIK организаторы мероприятия.

Достижение зафиксировали вчера на центральной площади города. Рекордсмен был одет только в трусы и погрузился в сугроб полностью.

Мужчине на месте вручили диплом в номинации «Самое длительное пребывание человека под снегом с головой и без одежды в истории Тернополя».

Еще один городской рекорд установил в тот же день 37-летний Андрей Балабух с Гусятинского района. Мужчина одними руками завязал из двух стальных гвоздей узел длиной 30 см. Понадобилась ему на это 1 минута и 12 секунд.

Фото из открытых источников в соцсетях

Как сообщала IA ZIK, Василий Шевчук уже имеет четыре установленных рекорда. Несколько лет назад он 63 раза за минуту отжался от пола на двух пальцах обеих рук и попал в «Книгу рекордов Украины». После этого усложнил задачу и 50 раз отжался на пяти гвоздях, вбитых в дощечки.

Позже мужчина удивил поклонников, отжавшись от пола 38 раз: с опорой рук – на ножах, а ног – на гвоздях. Два последние достижения стали местными рекордами.

А в декабре прошлого года Василий Шевчук устроил зимний забег вокруг городского пруда босиком и с голым торсом.

Андрей Балабух этой зимой установил рекорд Тернополя в номинации «Сильные руки». За 22 секунды он порвал три колоды – всего 108 игральных карт, скрепленных вместе. Осенью же он поднял четыре раза одной рукой две гири весом 32 килограмма.

Рекордсмены говорят: своими достижениями хотят показать, что возможно все, если приложить усилия.

Фото из открытых источников в соцсетях

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