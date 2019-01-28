В столице Португалии под рестораном откопали древнеримское кладбище

Археологи нашли под рестораном в центре Лиссабона древнеримское кладбище, созданное около двух тысяч лет назад.

Об этом сообщается на сайте Reuters-Africa, а также на странице компании Neoépica, которая проводит раскопки, информирует newsyou.info.

На кладбище исследователи обнаружили 25 захоронений и урны с кремированными останками 35 человек. Кроме кладбища, исследователи обнаружили более поздние артефакты, сделанные в XV-XVI веках и остатки керамики доисторического периода.

Судя по результатам археологических раскопок, финикийское поселение на месте Лиссабона существовало еще 3,2 тысячи лет назад. Во время Пунических войн, после разгрома карфагенских войск, римляне включили Олисипо (тогдашнее название Лиссабона) и территорию вокруг него в состав Римской республики. Граждане города получили право на самоуправление и были освобождены от налогов. Позже, в 138 году, Олисипо вошел в состав римской провинции Лузитания. Из-за налетов местного племени Лузитания город пришлось обнести стенами. При императоре Октавиану Августе римляне построили в Олисипо большой театр, бани и несколько храмов. В городе строились многоэтажные жилые дома (инсулы), был возведен форум, а под одной из центральных площадей Лиссабона, площадью Фигейра, нашли большой некрополь, который использовался в I-IV веках. Город находился под властью римлян в начале V века, а затем был завоеван варварам – вандалами, аланами и сарматами.

В 2016 году владельцы популярного ресторана Solar dos Presuntos, который находится в центре Лиссабона, захотели расширить его территорию. Обязательные охранные археологические работы перед началом строительства проводила компания Neoépica. Сначала специалисты компании обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты XV-XVI веков, в основном керамическую посуду. В более древнем слое, на глубине около шести метров, археологи нашли остатки древнеримского кладбища, созданного около двух тысяч лет назад. Сохранились захоронения и урны с останками, о чем мы писали выше. Также были найдены погребальные дары, в частности монеты и керамическая посуда. Сотрудники компании нашли еще более древние слои, видимо, доисторического времени, а в них – остатки керамики.

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