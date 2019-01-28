В России задержали предполагаемого похитителя картины из Третьяковки

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве.

Об этом, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирина Волк, передает «Интерфакс»

«В рамках расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области», – заявила Ирина Вовк.

По ее словам, подозреваемый «рассказал, что спрятал похищенную картину на территории недостроенного объекта в Одинцовском районе Москвы, где ее и изъяли правоохранители».

«По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается», – отметили в МВД России.

Отмечается, что подозреваемый в декабре 2018 года московская полиция задерживала за хранение наркотиков.

Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

Напомним, вчера, 27 января, в Москве с выставки картин Архипа Куинджи, которая проходит в Третьяковской галерее, на глазах посетителей похитили полотно «Ай-Петри. Крым».

Выставка Куинджи в Третьяковской галерее продолжается с 6 октября до 17 февраля 2019 г., в нее вошли полотна из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев Азербайджана, Беларуси и из одной частной коллекции.

Справка ИA ZIK.

Архип Куинджи – российский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе в 1842 году.

Картина «Ай-Петри» – образец горного пейзажа, создавалась в 1898-1908 гг. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.

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