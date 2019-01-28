В Киеве задержали банду валютных аферистов

В Киеве поймали опасную банду валютных аферистов. Во время расследования дела об угрозе председателю суда и повреждении его имущества, правоохранители Киева вышли на преступную группу, которая специализировалась на мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает segodnya со ссылкой на ГУ НП столице.

Так, в ноябре прошлого года судья сообщил в полицию о несанкционированном вмешательстве в его автомобиль. Правоохранители во время просмотра видео с камер наблюдения установили, что во двор дома, где проживает судья, заехал автомобиль VOLVO. Из него вышли неизвестные, сняли номерной знак с автомобиля судьи и начали что-то прикреплять к машине, а затем уехали в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что в этом авто было трое человек: за рулем – 58-летний мужчина, и двое пассажиров – 29-летняя женщина, сожительница водителя, и его 46-летний дядя. Все они являются жителями Киева.

Полицейские выяснили, что водитель иномарки живет по чужим документам. На самом деле он – 54-летний уроженец Ровенской области, которого с 2016 года разыскивают за совершение мошеннических действий в особо крупных размерах.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов аферист попал в 2010 году в Кировоградской области.

В сговоре с сообщниками злоумышленник, под предлогом приобретения валюты, завладел 23 тысячами долларов США, а впоследствии присвоил еще 72 000 гривен.

В 2012 году информация об этом человеке появилась в базах правоохранителей Киева. Сначала он попал в поле зрения полиции в Оболонском районе – за нанесение телесных повреждений мужчине, а потом он «засветился» в Шевченковском районе – уже на мошенничестве. Установлено, что за 7 месяцев преступной деятельности аферис т с подельниками завладел чужими денежными средствами на общую сумму почти 2,7 миллиона гривен.

Мошенник находил своих жертв в интернете, предлагая по выгодному курсу обменять валюту. Он договаривался о встрече на территории банков или в других людных местах. Предоставлял для проверки и пересчета настоящие долларовые купюры, а потом, пользуясь невнимательностью клиента или отвлекая его внимание с помощью сообщников, подменял валюту на «куклу» и спешно прощался с покупателем. В пакете пострадавшие находили настоящие 100 долларов США только сверху и снизу, а внутри пачки – купюры номиналом по 1 доллару США. Не забывал злоумышленник и о личной конспирации.

После пятого преступного эпизода одного из сообщников афериста задержали сотрудники полиции Киева. Его самого объявили в розыск. Понимая, что дальше он рискует оказаться за решеткой, злоумышленник поехал в село в Ровенской области, где родился. Мужчина похитил паспорт у местного жителя и благодаря этому документу сумел сделать себе новое водительское удостоверение, а потом и паспорт. И под чужими данными начал жить в столице.

Со своей сожительницей аферист арендовал жилье, которое оказалось по соседству с квартирой судьи. В 2018 году на пульт управления полиции охраны поступил сигнал о попытке проникновения в помещение судьи. Правоохранители прибыли через несколько минут, но ни злоумышленников, ни взлома замка не обнаружили. Позже соседи попытались поставить GPS-трекер на автомобиль судьи, чтобы отследить передвижения, но снова безуспешно.

Уже находясь в поле зрения оперативников, мошенники арендовали офис в Святошинском районе Киева и нашли в Интернет-сети объявление о срочной продаже 35 000 долларов США. В телефонном разговоре с продавцами, из специально купленных новых мобильных телефонов, злоумышленники обсудили детали соглашения и договорились о встрече.

Семью киевлян лидер мошеннической группы ждал в офисе. Ничего не подозревая, мужчина и женщина передали аферисту доллары США и начали пересчитывать гривны. Убедившись, что сумма полная, деньги настоящие, продавцы поблагодарили за выгодный обменный курс и собирались идти. Но в этот момент в помещение зашли пособия мошенника и попросили его выйти с ними под предлогом поставить печать. Между ними начался инсценирован конфликт, все трое покинули помещение, попросив клиентов подождать.

А затем злоумышленники заперли супругов в офисе, сели на такси и поехали. Только тогда пострадавшие увидели, что вместо денег они получили фальшивку.

Далеко убежать аферистам не удалось. Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности НПУ задержали преступную троицу рядом с автомобилем организатора группы. 35 тысяч долларов США у мошенников были изъяты следователями.

По словам задержанных, они намеревались установить GPS-трекер на автомобиль судьи, чтобы отследить его передвижения и, впоследствии, совершить кражу в его доме.

В настоящее время злоумышленникам объявлено подозрения по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Главному аферисту придется отвечать и за преступления, за которые его разыскивали раньше. Во время следствия полиция намерена установить и другие факты противоправной деятельности фигурантов.

Пострадавших лиц, ставших жертвами разоблаченных мошенников при подобных обстоятельствах, полиция просит обращаться по спецлинии «102»

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