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понедельник, 28 января, 2019, 10:06 Общество
В Карпатах сохраняется вероятность схода лавин и сдвига снега на дороги – будьте осторожны

На высокогорье и в горах Закарпатской, Ивано-Франковской областей 28 января содержится значительное снеголавинная опасность, а также существует угроза схода снега на дороги.

Об этом сообщает ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, 28 января на высокогорье и в горах Закарпатской, Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
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КарпатыГСЧСновости Украины
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