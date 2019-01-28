В Канаде заметили редкого енота-альбиноса

В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос.

Об этом накануне сообщило агентство CTV News, – передает changeua.com со ссылкой на korrespondent.net.

Животное увидела жительница городка Сифорт Трэйси Нэш. Сначала она решила, что это опоссум. Но, присмотревшись внимательнее, поняла, что это редкий енот-альбинос.

По словам Нэш, зверь просидел у окна ее дома несколько минут, и убежал.

Альбиносы очень редко встречаются среди енотов – один на 750 тысяч животных.

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