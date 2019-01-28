Украинца отметили Орденом Австралии

Эмигрант из Украины Стефан Мишайло получил Орден Австралии.

Об этом сообщает Посольство Украины в Австралии на своей странице в Facebook.

«Посольство Украины в Австралии искренне поздравляет господина Стефана Мишайло с получением Ордена Австралии за труд на благо украинского сообщества в штате Южная Австралия и в Австралии в целом», – говорится в сообщении.

Украинская Община Южной Австралии представила творческую биографию эмигранта.

«Музыкальный директор и кантор, хор Украинской католической церкви г.Вейвиль, с 2008 года – Украинская Католическая Церковь Ukrainian Catholic Church Our Lady of Protection, Wayville, SA. Австралия; Основатель и художественный руководитель Ансамбля песни и танца «Каштан», 1988-2009; Член Украинской общины Южной Австралии – на сегодня».

Справка.

Орден Австралии (англ. Order of Australia) – орден Австралии учрежден королевой Елизаветой II 14 февраля 1975 года «с целью соответствующего признания граждан Австралии на других лиц в их достижениях и похвальной службе».

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