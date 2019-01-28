понедельник, 28 января, 2019, 13:07 Спорт
Украинские дзюдоисты на Гран-при Тель-Авива выиграли пять медалей
Яков Хаммо и Елизавета Каланина завоевали «серебро» Гран-при Тель-Авива в соревнованиях по борьбе дзюдо.
Как сообщает xsport.ua Яков Хаммо в финале весовой категории свыше 100 килограмм уступил Ору Сассону из Израиля.
На пути к финалу украинец одолел азербайджанца Шахина Гахраманова, представителя России Антона Кривобокова и узбека Бекмурода Олтибоева.
Елизавета Каланина в финале весовой категории свыше 78 кг проиграла Ирине Киндзерський из Азербайджана. Чтобы попасть в финал Елизавета победила итальянку Элизу Марчио и двух представительниц Хорватии – Ивану Маранич и Ивану Сутало.
Напомним, днем ранее второе место на Гран-при Тель-Авива заняли еще двое украинских дзюдоистов – Марина Черняк и Богдан Ядов, а Артем Хомуло завоевал «бронзу».
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