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понедельник, 28 января, 2019, 9:35 Экономика
Украинская валюта в начале недели торгуется на уровне 27,82 грн за доллар

На 28 января 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,82 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 января установлены на следующем уровне:

27.817285 грн за доллар;

31.561492 грн за евро;

0.422000 грн за российский рубль;

36.453559 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 января, курс всех валют вырос.
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курсы валютновости Украиныновости экономики
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