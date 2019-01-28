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понедельник, 28 января, 2019, 9:48 Экономика
Украине не хватает отечественного сахара

В прошлом году экспорт сахара Украиной сократился на 2,4%, чем годом ранее, в то же время вырос импорт – на 9,5%, до 1,7 тыс. тонн, общей стоимостью 1,3 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные ГФС.

В 2018 году Украина экспортировала 584,8 тыс. тонн сахара общей стоимостью 216 млн долл. до Узбекистана, Азербайджана, Ливии и других стран.

В частности в Узбекистан Украина поставила сахара на 102,8 млн долл., в Азербайджан – на 17,46 млн долл., в Ливию – на 17,44 млн долл.
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сахарновости Украиныновости экономикиагропромышленный сектор
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2019-01-28 10:44 :04