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понедельник, 28 января, 2019, 13:50 Общество
У работающих мам на 40% выше уровень стреса, выявило исследование

Женщины, имеющие двух детей и работающие полный рабочий день, имеют значительно выше уровень стресса, выявило новое исследование.

Команда исследователей из Университета Манчестера и Университета Эссекса, Великобритания, проанализировала данные более чем 6000 человек, – информирует издание Independent.

Общенациональное исследование, проведенное British Sociological Association (Британской социологической ассоциацией) и опубликованное в журнале Sociology, собрало разнообразную информацию от домохозяйств по всей стране.

Исследователи оценили 11 биомаркеров, связанных с хроническим стрессом, среди участников исследования.

По их выводам, общий уровень биомаркеров, связанных с хроническим стрессом, на 40% выше среди женщин, которые имеют двух детей и работают на полный рабочий день, в сравнении с женщинами, не имеющих детей и работающих полный рабочий день.

Также, оказалось, что общий уровень биомаркеров, связанных с хроническим стрессом, на 18% выше среди матерей с одним ребенком, которые работают полный рабочий день.

Исследователи также обнаружили, что женщины с двумя детьми, которые работали сокращены часы, имели хронический уровень стресса на 37% ниже, чем работающие матери с фиксированными часами.

Уровень хронического стресса среди работающих родителей-мужчин также оказался ниже при работе сокращены часа.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
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