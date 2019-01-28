Стало известно, кто будет вести «Евровидение-2019»

Ведущими 64-го международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве (Израиль) стали Бар Рафаэли, Эрез Тал, Асси Азар и Люси Айоуб.

Об этом говорится на официальном сайте Европейского вещательного союза, пишет «Детектор медиа».

Супермодель Бар Рафаэли (Bar Refaeli) имеет большой телевизионный опыт. В 2012 году она основала собственное шоу Million Dollar Shooting Star, а в 2013 стала ведущей прямых эфиров израильской версии музыкального шоу талантов X Factor.

Эрез Тал (Erez Tal) имеет 25-летний опыт работы в сфере телерадиовещания. Он продюсировал десять сезонов популярного реалити-шоу «Big Brothe», а также создал телевизионное игровое шоу The Vault, которое было продано в 23 странах мира. В 2018 году Эрез Тал был комментатором «Евровидения» для израильского вещателя.

Асси Азар (Assi Azar) считается одним из ведущих израильских телеведущих и сценаристов. Он был ведущим музыкального реалити-шоу Rising Star и национального отбора в Израиле на Евровидение.

Люси Айоуб (Lucy Ayoub) стала известной благодаря своему блогу на Youtube. На конкурсе «Евровидение-2018», который проходил в Лиссабоне (Португалия), она объявляла оценки жюри от Израиля.

Напомним, украинская делегация обнародовала список из шестнадцати участников, которые будут соревноваться в национальном отборе страны на конкурс Евровидение 2019 года.

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