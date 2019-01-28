Сергей Стаховский потерял четыре позиции в мировом рейтинге теннисистов

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) сегодня, 28 января, обновила рейтинг лучших спортсменов мира.

В новом рейтинге ATP ни один из украинских теннисистов не попал в ТОП-100, сообщает btu.org.ua.

Тройка представителей Украины в рейтинге ATP выглядит так:

136. Сергей Стаховский – 410 очков (потерял 4 позиции)

394. Илья Марченко – 36 (поднялся на 1 позицию)

506. Александр Долгополов – 10

Напомним, что на турнире в Мельбурне Сергею Стаховскому не удалось пройти квалификацию. После этого он дошел до третьего раунда на «челленджере» в Ренне. На этой неделе киевлянин сыграет на кортах в Кемпере.

Отметим также, что Илья Марченко в нынешнем сезоне еще не выступал в туре, а Александр Долгополов из-за травмы не выходил на корты с мая 2018 года.

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