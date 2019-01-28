Санкции против РФ отменят, когда Украина получит обратно Крым и Донбасс, – МИД Чехии

Чехия считает, что снятие санкций с РФ возможно лишь при условии, если исчезнут причины, которые привели к их введению.

Об этом глава МИД Чехии заявил в колонке для «Европейской правды».

«Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможным лишь в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложение», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что снятие санкций станет возможным лишь тогда, «когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и полуострове».

Дипломат подчеркнул, что Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди, и на неконтролируемой украинской властью территории безосновательно страдает гражданское население. Именно поэтому, по его словам, Чехия продолжает помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

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