Российское Минобороны показало перехват самолета ВВС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Балтикой.
Об этом 28 января заявила пресс-служба Министерства обороны России.
«Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили воздушную цель, которая приближалась к Государственной границе РФ», – говорится в сообщении.
Для перехвата цели россияне подняли в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США. После удаления иностранного самолета от Государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования», – добавили в ведомстве, разместив соответствующее видео.