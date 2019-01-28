Россиянам предлагают зарабатывать на продаже информации о себе

Фонд развития интернет-инициатив предлагает внести в законодательство России поправки, которые позволят россиянам продавать свои персональные данные.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, передает «Украинская правда».

ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке.

Предполагается, что граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах.

Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять ему процент от сделки.

Также отмечается, что граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из обращения.

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 до 60 тысяч руб. в год.

Однако опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что эта оценка доходов завышена, а сам законопроект составлен «для откровенной выгоды российских владельцев big data» – банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и легализует незаконные действия.

Напомним, недавно Франция оштрафовала Google на рекордную сумму за проблему персональных данных.

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