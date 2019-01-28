Регистрация на пробное ВНО завершится 31 января

В последний день января – 31 января – завершается регистрация участников пробного ВНО.

Об этом сегодня, 28 января, на пресс-конференции сообщила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий, информирует корреспондент ИA ZIK.

«31 января завершается регистрация на пробное ВНО. На него зарегистрировалось уже более 12 тысяч выпускников. Больше – в этом году будут нововведения, которые коснутся процедуры проведения тестирования и требований к выпускникам тех заведений среднего общего образования, которые захотят поступить на отдельные специальности медицинского профиля, правоведение, публичное управление и отдельные специальности области знаний финансы, экономики», – рассказала Любомира Мандзий.

По ее словам, результаты пробного ВНО будут известны 16-23 марта.

Напомним, что пробное независимое оценивание не обязательно, поскольку оно проводится для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с процедурой тестирования. А также оно никаким образом не влияет на итоги основной сессии.

Пробное ВНО состоится:

16 марта – по украинскому языку и литературе;

23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков.

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