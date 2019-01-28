Регистрация на основную сессию ВНО продлится с 5 февраля до 25 марта, – Лариса Середяк

С 5 февраля до 18 марта продлится регистрация на основную сессию ВНО, а включительно до 25 марта все участники тестирования будут иметь возможность перерегистрироваться, если при регистрации допустили какую-либо ошибку или вдруг надумали изменить предмет.

Об этом сегодня, 28 января, во время брифинга сообщила директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк, передает корреспондент IA ZIK.

«Ученики школ, студенты колледжей и училищ могут зарегистрироваться самостоятельно через свое учреждение образования, а выпускники предыдущих лет – через сайт ЛРЦОЯО», – рассказала Лариса Середяк.

Также, по ее словам, каждый студент колледжа и ученик школы, несмотря на то, вступает ли он в дальнейшем в ВУЗы, в обязательном порядке составляет ГИА – оценка за изученный курс в школе.

Также ученики обязательно сдают три предмета – украинский язык и литературу, историю Украины или математику, а третий предмет – на выбор из 11 предметов, которые предлагаются. Где каждый из участников ВНО будет возможность сдать тесты максимум по четырем предметам.

Больше – прошлогодним выпускникам не обязательно сдавать экзамен с украинского языка и литературы, если эти баллы их удовлетворяют, и стоит отметить, что засчитываются результаты только 2017 и 2018 годов.

«Одно из последних нововведений за последние годы – возможность заказа перевода тестовой тетради на одну из пяти языков: польском, русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, однако сюда не входят экзамены с украинского языка и литературы, а также иностранные языки. Перевод могут получить только те ученики/студенты, которые докажут, что в их учебных заведениях велось обучение на этом языке», – добавляет директор.

А для участников с любым видом инклюзии будут предоставлены особые условия, если подтвердят состояние здоровья оригиналом медицинской справки. Основаниями для такого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушениями слуха, зрения или даже – общие заболевания.

Также на дополнительную сессию могут идти участники международных, всеукраинских соревнований, конкурсов, олимпиад от Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины; которые болели в день ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии; которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, и на которые они не могут повлиять и др.

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