Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв приближается к шести десятков

Количество погибших в результате прорыва дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, на юго-востоке Бразилии возросло до 58, пропавшими без вести считаются 305 человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс, количество жертв будет расти, передает «Укринформ».

Ранее сообщалось о гибели 40 человек, более 300 считались пропавшими без вести. Прорыв дамбы в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января.

В результате аварии вытекли 3 млн куб. м отходов. При этом системы аварийного предупреждения не сработали.

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