Президент Украины подписал закон о переходе общин в новую церковь

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях религиозными общинами подчиненности.

Об этом информирует 28 января официальный сайт Главы государства.

Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, в какой именно способ религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлением).

Законом установлено, что решения об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее как двумя третями от ее состава.

Эти две трети исчисляются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Определен также перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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