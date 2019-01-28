Представлен новый логотип Львовщины

Сегодня, 28 января, презентовали новый брендбук Львовской области, который включает в себя новый логотип и слоган.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

«Мы выходим на новый уровень позиционирования нашего региона не только на территории Украины, но и за пределами государства. Завершился важный этап работы, и мы презентуем новый дизайн брендбука Львовской области. К разработке этого брендбука отнеслись особенно тщательно, заложив основы нашей идентичности со времен Галицко-Волынского княжества. Но в центре всего, безусловно, есть люди, которые живут на Львовщине и двигают развитие вперед. Эти люди целеустремленные, уверенные и профессиональные, то есть, люди действия», – рассказал директор департамента международного сотрудничества Роман Шепеляк.

Основной целью создания брендбука является формирование и поддержка позитивного восприятия региона среди жителей региона и иностранных туристов и партнеров.

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