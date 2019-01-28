Порошенко не собирается использовать томос в избирательной кампании

В команде действующего президента Петра Порошенко не намерены использовать церковную тему в избирательной кампании.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок».

Отметим, пока потенциальные кандидаты в президенты после новогодних праздников устраивали съезды и подавали документы в ЦИК, Порошенко ездил по стране вместе с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и почетным патриархом Филаретом, представляя томос об автокефалии.

В то же время в президентской команде отмечают, что не намерены эксплуатировать церковную тему непосредственно в ходе избирательной кампании, а завершить «томос-тур» планировали до выдвижения Порошенко кандидатом в президенты.

«Мы рискуем получить обратный эффект, как только он приобретает статус кандидата. С выдвижением тему томоса мы сворачиваем», – объясняет один из источников РБК-Украина в штабе Порошенко.

Добавим, недавно известный журналист заявил, что в России смирились с победой Порошенко.

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