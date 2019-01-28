Политический эксперт жалуется на путаницу с фаворитами избирательной гонки

С 2004 года на всех президентских выборах были четко очерчены фавориты выборов. Но сегодня разница между рейтингами основных кандидатов является незначительной.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал эксперт по политическим вопросам Александр Солонтай.

Гость программы отметил: поскольку разница между рейтингами кандидатов в президенты является незначительной, на второй тур президентских выборов в Украине претендуют около 5-6 политиков.

«Также до сих пор мы не можем понять, кто является явными фаворитами. Раньше такого у нас не было. В 2004-м году явными фаворитами были Янукович и Ющенко. 2010-го года – Тимошенко и Янукович. В 2014-м году также был явный фаворит. Пусть назовем Юлию Тимошенко нынешним фаворитом. А кого вторым?» – заметил эксперт.

Как известно, ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата на пост Президента Украины: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского и Александра Данилюка.

Кампания по выборам Президента Украины стартовала 31 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения и представление кандидатами документов в ЦИК продлится до 3 февраля 2019 года. Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должен внести денежный залог в размере 2,5 млн грн.

Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля включительно.

Президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года.

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