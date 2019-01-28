Патриарху Варфоломею присудили звание почетного доктора Киево-Могилянской академии

Вселенскому патриарху Варфоломею присудили звание почетного доктора Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщила пресс-служба национального университета.

Ученый совет университета принял такое решение 20 декабря 2018 года.

Так, сообщество Киево-Могилянской академии «не только отдало должное религиозному служению предстоятеля мирового православия, но и, прежде всего, отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований, особенно в области канонического права».

«Патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых. Он имеет звание почетного доктора более 30 университетов и образовательных учреждений по всему миру, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль)», – говорится в сообщении.

Подчеркивают, что патриарх – автор многочисленных научных работ.

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