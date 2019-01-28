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понедельник, 28 января, 2019, 18:15 Мир
Опубликовали видео дерзкого ограбления Третьяковской галереи

Опубликовано видео похищения на глазах посетителей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее в Москве. Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения.

Соответствующее видео опубликовала «Медуза».


Злоумышленник на глазах посетителей снял картину со стены, достал из рамы, после чего беспрепятственно скрылся с места преступления.

Похищение произошло 27 января, а 28 января сообщили, что похититель задержан и картина найдена. По предварительным данным, она не пострадала.
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2019-01-28 18:36 :28