Олег Ляшко автобусом отправился в путешествие по Украине

Украинцы во всех уголках страны вскоре смогут увидеть автобус с Олегом Ляшко. А, возможно, не только увидеть, но и прокатиться вместе с ним.
Об этом информирует пресс-служба «Радикальной партии Олега Ляшко».
Как сообщается, выбор такого транспорта вполне понятен – он является наиболее близким к людям. Ляшко планирует объехать на автобусе с надписью «Народный Президент» и своим изображением всю страну и добраться до самых отдаленных населенных пунктов.
Получив удостоверение кандидата в Президенты, прямо под Центризбиркомом Олег Ляшко сел в автобус и поехал на нем в Вышгород, разбираться с «левыми» платежами на газ, на которые ему пожаловались местные жители, – говориться в сообщении.
Напомним, политический эксперт Тарас Семенюк убежден, что третье место «Радикальной партии» на выборах в ОТГ – четкий намек относительно второго тура на президентских выборах для Олега Ляшко