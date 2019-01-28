Олег Ляшко автобусом отправился в путешествие по Украине

Украинцы во всех уголках страны вскоре смогут увидеть автобус с Олегом Ляшко. А, возможно, не только увидеть, но и прокатиться вместе с ним.

Об этом информирует пресс-служба «Радикальной партии Олега Ляшко».

Как сообщается, выбор такого транспорта вполне понятен – он является наиболее близким к людям. Ляшко планирует объехать на автобусе с надписью «Народный Президент» и своим изображением всю страну и добраться до самых отдаленных населенных пунктов.

Получив удостоверение кандидата в Президенты, прямо под Центризбиркомом Олег Ляшко сел в автобус и поехал на нем в Вышгород, разбираться с «левыми» платежами на газ, на которые ему пожаловались местные жители, – говориться в сообщении.

Напомним, политический эксперт Тарас Семенюк убежден, что третье место «Радикальной партии» на выборах в ОТГ – четкий намек относительно второго тура на президентских выборах для Олега Ляшко

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