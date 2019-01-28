Недостаток йода в организме может стать причиной заболевания раком щитовидки, – Супрун

Дефицит йода в организме вызывает множество проблем: от чувства усталости до рака щитовидной железы.

Об этом рассказала глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

ФАКТ. По словам Супрун, ежедневно организм человека нуждается в определенной порции йода. Он необходим для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует метаболизм.

Йододефицит, по словам главы Минздрава, может вызвать чувство постоянной усталости, слабость, депрессию; увеличение или рак щитовидки; задержку роста и развития у детей; снижение умственной активности; угрозе прерывания беременности; неонатальный гипотиреоз. Также может наблюдаться ухудшение памяти, слуха; повышение холестерина; сухость кожи; ощущение холода; резкое снижение или повышение веса; отеки; выпадение волос.

НОРМА. Супрун уточнила, что женщинам нужно 150-300 мкг йода в день, а мужчинам до 300 мкг. Детям до шести лет нужно 90 мкг, с шести до 12 – 120 мкг.

ПРОДУКТЫ. Чтобы снизить риски йододефицита, Супрун советует заменить обычную соль на йодированную. Также нужно чаще употреблять белую рыбу и морепродукты (минтай, хек, треска, мидии), морскую капусту, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржа, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, дыни, хурму), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.

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