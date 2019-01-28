Нардеп Сергей Рудик объяснил, почему не идет в президенты

Народный депутат Украины Сергей Рудик объяснил, почему не будет баллотироваться на пост главы государства.

Свое обращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

«29 сентября прошлого года партия Зеленых Украины вместе с несколькими общественными объединениями и известными политиками предложили мне баллотироваться кандидатом в президенты Украины», – начал обращение Сергей Рудык.

«Для меня большая честь быть поддержанным такой авторитетной политической партией, чья идеология сегодня завоевывает большинство в странах западной Европы. И возможно при определенных обстоятельствах я бы принял это предложение, но не сейчас», – продолжил обращение депутат.

При этом Рудык подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания превратилась в парад тщеславия: соревнования «чья шутка остроумнее», «чьи обещания более нереалистична».

«Я уже не говорю о спекуляции на тему войны и защиты национальных интересов нашего государства, которые сделали невозможным участие в ней на сегодняшний день. Поэтому мы с командой партии Зеленых Украины приняли для себя решение: отказаться от участия в президентской гонке 2019, сосредоточив свое внимание на следующих парламентских выборах», – подчеркнул политик.

Также он призвал всех кандидатов в президенты Украины и политические партии: отказаться от лозунгов и тезисов, которые ведут к фактическому расколу страны; прекратить политические спекуляции на тему национальной безопасности и обороны; не допустить российского сценария растаскивания голосов и избрания фактически случайного, а реально – подконтрольного России кандидата.

«Государственные интересы должны быть выше личных политических амбиций», – заявил политик.

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