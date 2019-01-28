Наоми Осака стала первой в истории теннисисткой из Азии, возглавившей мировой рейтинг

Победа 21-летней японской теннисистки Наоми Осаки на Открытом чемпионате Австралии позволила ей сегодня, 28 января, возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Таким образом, Осака станет первой представительницей Азии за всю историю существования рейтинга, которая получит статус первой ракетки мира, сообщает официальный сайт WTA.

На счету Наоми Осаки еще ряд достижений. Так, она стала первой теннисисткой за последние 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире Большого Шлема выиграть и следующий мейджор. Напомним, в финале US Open-2018 японка обыграла американку Серену Уильямс.

Предыдущей обладательницей титула первой ракетки мира румынка Симона Халеп, которая продержалась на верхней строчке рейтинга 48 недель.

Добавим, что украинка Элина Свитолина сохранит свою позицию в рейтинге WTA после поражения в четвертьфинале Australian Open-2019.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.