Началось слушание в Стокгольмском суде по иску Нафтогаза против Газпрома

Стокгольмский арбитражный суд начал первое заседание по иску «Нафтогаза» против «Газпрома» относительно условий транзита газа, начиная с марта 2018 года.

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Сейчас в Стокгольме на первом заседании нового арбитража против Газпрома (Case Management Conference)», – говорится в сообщении.

Добавим, что Нафтогаз подал новый иск в Стокгольмский арбитраж, в котором хочет возместить 11,6 миллиарда долларов, которые компания потеряет после прекращения Россией транзита газа через Украину.

По данным Нафтогаза, если Россия действительно прекратит транспортировать газ через Украину, газотранспортная система Украины должна амортизироваться по ускоренной моделью, а возмещать эту амортизацию имеют в Газпроме.

Отметим, что транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно около трех миллиардов долларов.

Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки.

Россия может отказаться от украинских услуг по транзиту после завершения действующего контракта – 31 декабря 2019 года. В частности, с этой целью Россия строит газопроводы в обход Украины – «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Во время трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе, в Нафтогазе сообщали, что готовы отказаться от части этого иска против Газпрома, в частности, от десяти миллиардов долларов, если Россия согласится закрепить в контракте четкие объемы транзита газа через Украину начиная с 2020 года.

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