На закрытии межбанка гривна почти не изменилась относительно доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 28 января 2019 года вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс покупки до 27,78 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек-до 31,77 грн/евро.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7850 – 27,8100 грн/доллар, евро 31,7499 – 31,7757 грн/евро, российский рубль 0,4198 – 0,4204 грн/рубль.

Напомним, 24 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7700 – 27,8000 грн/доллар, евро 31,6216 – 31,6530 грн/евро, российский рубль 0,4199 – 0,4206 грн/рубль.

Добавим, самой популярной гривневой купюрой среди украинцев являются 200 гривен.

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