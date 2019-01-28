На Львовщине больше всего растет рейтинг у Петра Порошенко, – соцопрос

Сегодня, 28 января, Украинский центр изучения общественного мнения Социоинформ обнародовал данные последнего опроса, который показал, что на Львовщине лидером электоральной привязанности является действующий Президент Украины Петр Порошенко. Также отмечено, что на протяжении последнего времени его рейтинг растет больше всего.

Об этом во время пресс-конференции на тему: «Обнародование данных социологического исследования «Политика, миграция, религия» рассказала директор Центра Наталья Зайцева-Чипак.

По данным опроса, проведенного в декабре-январе лидером президентского рейтинга стал Петр Порошенко, который набирает почти 20%. На втором месте со значительным отрывом расположился Анатолий Гриценко – 12,3%. Лишь третьей идет Юлия Тимошенко, которая набирает от силы 10% – вдвое меньше действующего Президента. Мэр Львова Андрей Садовый в этот раз оказался только на пятой позиции (7,3%), пропустив на четвертое место Владимира Зеленского (9,5%).

Если брать декабрьские и январские результаты опросов, то у всех претендентов наблюдается определенный рост рейтингов, кроме Юлии Тимошенко, у которой наблюдается падение около 1%.

Лидером роста также является Петр Порошенко, который увеличил число сторонников фактически на треть (7,4%). На 2,6% вырос рейтинг Владимира Зеленского, на 1,2% – у Анатолия Гриценко. Фактически отсутствуют тенденции увеличения сторонников у Андрея Садового – лишь 0,4%. И это при том, что в январе уже не измерили рейтинг Святослава Вакарчука, то есть, можно считать, что его избиратель наиболее близкий к Петру Порошенко.

Также наблюдается самый большой рост популярности и политической силы действующего Президента – БПП. Ее рейтинг вырос синхронно с уровнем доверия к Петру Порошенко на треть (на 3,4%). Почти вдвое меньший рост в Слуги народа Зеленского – 2%. У «Самопомощи» 1,1%, в БЮТ – 0,7%, у «Гражданской позиции» – 0,5%.

БПП также в январе фактически выходит в лидеры симпатий в области, сравнявшись с традиционно местной партией Андрея Садового – 12,7%. Далее идут: Гражданская позиция (11,3 %), БЮТ (10,6 %) и Слуга народа (7,8 %).

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