На Донбассе украинские защитники уничтожили двух оккупантов, – штаб ООС

За прошедшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий ОС не пострадал. С начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 января.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции ОС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское.

«Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в отчете.

По данным разведки, 27 января, 2 оккупантов было уничтожено, 3 получили ранения.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

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