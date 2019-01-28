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понедельник, 28 января, 2019, 9:44 События
На благотворительном концерте в Нью-Йорке собрали средства для раненых украинских военных

Вчера, 27 января, в Украинской греко-католической церкви св. Юра в Нью-Йорке состоялся благотворительный концерт в поддержку раненых украинских военных.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что благотворительный концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine вместе со львовским скрипачом-виртуозом Александром Божиком.

«Нужно продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 тысяч раненых военных в Украине. Много тяжелых», – рассказала президент фонда Ирина Ващук Диспио.

По ее словам, этот концерт – один из восьми в поддержку раненых украинских военных в США.

Фонд Revived Soldiers Ukraine, который существует с конца 2015 года, собрал около 60 тысяч долларов в 2016 году, около $130 тысяч – в 2017-м и около $340 тысяч – в 2018-ом.

«За день благотворительности в Нью-Йорке удалось собрать $9 670», – отмечает издание.
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благотворительностьНью-Йоркновости УкраиныАлександр Божик
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2019-01-28 10:43 :53