На благотворительном концерте в Нью-Йорке собрали средства для раненых украинских военных

Вчера, 27 января, в Украинской греко-католической церкви св. Юра в Нью-Йорке состоялся благотворительный концерт в поддержку раненых украинских военных.
Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что благотворительный концерт провели фонд Revived Soldiers Ukraine вместе со львовским скрипачом-виртуозом Александром Божиком.
«Нужно продолжать помогать. Конечно, уже пятый год война, люди устали. Но у нас больше 20 тысяч раненых военных в Украине. Много тяжелых», – рассказала президент фонда Ирина Ващук Диспио.
По ее словам, этот концерт – один из восьми в поддержку раненых украинских военных в США.
Фонд Revived Soldiers Ukraine, который существует с конца 2015 года, собрал около 60 тысяч долларов в 2016 году, около $130 тысяч – в 2017-м и около $340 тысяч – в 2018-ом.
«За день благотворительности в Нью-Йорке удалось собрать $9 670», – отмечает издание.