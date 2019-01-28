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понедельник, 28 января, 2019, 13:58 События
На Азове ударные самолеты ВСУ отрабатывали наведение на морские цели врага

Согласно приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проведена проверка (тренировка) очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые действуют в составе Объединенных сил и осуществляют патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил

«Во время проверки готовности был отработан немалый ряд задач. Задействованные во время тренировки подразделения совершили практическое наведение на морские цели противника,которое осуществлялось с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове. Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время. Военные летчики, военные моряки и моряки ГНСУ с задачей справились и получили оценку «готовы к выполнению задач по назначению», – говорится в сообщении.

Напомним, Столтенберг предположил, что освобождение украинских моряков решит Азовский кризис.

 
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ВСУАзовское мореООСновости Украины
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