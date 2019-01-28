Мужская сборная Дании по гандболу впервые выиграла чемпионат мира

В Германии и Дании завершился финальный турнир XXVI чемпионата мира-2019 по гандболу среди мужских команд.

В решающем поединке за «золото» сборная Дании на домашней арене Jyske Bank Boxen в Гернинге со счетом 31:22 (18:11) победила гандболистов Норвегии, которым досталось «серебро», сообщает Укринформ.

Триумфатор двух предыдущих мировых первенств команда Франции в поединке за «бронзу» взяла верх над сборной Германии– 26:25 (9:13).

Сборная Дании впервые завоевала «золото» мужского чемпионата мира по гандболу, ранее лучшим результатом команды было второе место (2011, 2013).

Итоговая классификация: 1. Дания. 2. Норвегия. 3. Франция. 4. Германия. 5. Швеция. 6. Хорватия. 7. Испания. 8. Египет. 9. Бразилия. 10. Венгрия. 11. Исландия. 12. Тунис. 13. Катар. 14. Россия. 15. Македония. 16. Чили. 17. Аргентина. 18. Сербия. 19. Австрия. 20. Бахрейн. 21. Саудовская Аравия. 22. Объединенная Корея. 23. Ангола. 24. Япония.

Таким образом, согласно регламенту, команда Дании получила прямую путевку на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония). Команды, занявшие места со второго по седьмое обеспечили себе место в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в апреле 2020 года.

Напомним, сборная Украины не смогла преодолеть квалификационный барьер чемпионата мира-2019, заняв третье место в 3-й отборочной группе вслед за командами Румынии и Италии.

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