Меня хотели сделать инвалидом, – Кононенко о своем отравлении

Целью отравления нардепа Кононенко не было убийство – его лишь хотели напугать, сделать инвалидом и вывести из активной политической жизни.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко.

Гость программы, отвечая на вопрос, правоохранители нашли ли тех, кто пытался отравить политика, Игорь Кононенко отметил, что найти доказательства очень сложно, поэтому этих людей не нашли. Нардеп добавил, что, несмотря на то, что ему известно, о ком идет речь.

Гость программы отметил, что не любит затрагивать эту тему, и первые полтора года после отравления он вообще об этом не говорил.

«Могу сказать, что за тем, как это делалось, – не было цели убить. Была цель сделать инвалидом – говорю, как есть. Цель была проста – напугать, это во-первых, и вывести из активной политической жизни. Все, больше ничего», – сообщил Игорь Кононенко.

Первый заместитель председателя фракции БПП в ВРУ признался, что после случая с отравлением изменил отношение к вопросу безопасности.

«Фактически перестал есть в ресторанах. Это произошло, скорее всего, в ресторане, поэтому меня в Киеве в ресторане почти не увидишь», – сказал Игорь Кононенко.

Напомним, как сообщалось ранее, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко был отравлен ртутью.

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