Луканов: РФ вмешивается повсюду, где происходят волнения, и Венесуэла здесь не исключение

В Венесуэле продолжаются антиправительственные протесты. Ведь, Николас Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в стране, официально начал второй президентский срок. Именно поэтому Россия, пользуясь возможностью, сейчас стимулирует нестабильность и всячески пытается помочь Мадуро.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил журналист Юрий Луканов.

«Россияне вмешиваются везде, где происходят какие-то беспорядки. В частности, это касается и Венесуэлы. Более того, РФ обвиняет Соединенные Штаты Америки в том, что они вводили санкции против Венесуэлы, что поспособствовало образованию диктаторского режима», – сказал журналист Юрий Луканов.

Но, по его словам, такая версия очень преувеличена. Ведь люди в Венесуэле уже давно ожидали взрыв протестов.

«Любители конспирологии могут воображать, что США организовали три миллиона людей на протесты. Но тогда важно сказать и о пустых полках в магазинах в Венесуэле и, даже, туалетная бумага, стоит сумасшедших денег», – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что ситуацию в Венесуэле также можно сравнить с экономической ситуацией в СССР. Особенно, в конце 80-х годов.

«Сегодняшняя ситуация в Венесуэле подобная дефицита 80-х – начале 90-х годов, когда аналогичные пустые полки были и в Советском Союзе. И сейчас Российская Федерация, конечно, может помочь какими-то финансовыми вливаниями, но это временное решение вопроса. Потому что экономические проблемы с помощью просто финансовых вливаний будет трудно решить, потому что надо принципиально менять политику», – отметил Луканов.

Он также считает, что не стоит преувеличивать и говорить о возможной Третьей мировой войне. Хотя жертв, видимо, в Венесуэле избежать не удастся.

«До Третьей мировой войны ситуация в Венесуэле вряд ли приведет, но какие-то столкновения вроде Сирии могут состояться. Я больше склоняюсь к тому, что там может произойти кровопролитие», – сказал он.

Также анализируя ситуацию в Венесуэле, кандидат политических наук и эксперт по вопросам национальной безопасности Андрей Дацюк говорил о том, может ли страна из Латинской Америки стать разменной монетой для США и России.

«Сирия важнее для Российской Федерации, ведь она поставляет туда много оружия. Также в Сирии находится единственная база технического обеспечения Середземноморськеої эскадры ВМС РФ в Тартусе. Таким образом Россия обеспечивает непосредственное присутствием на Ближнем Востоке. А Венесуэла расположена в Латинской Америке, близко к США. Поэтому России надо очень хорошо взвесить на свою экономическую ситуацию, которая является проблемной», – считает Дацюк.

Напомним, в Венесуэле по всей стране продолжаются антиправительственные протесты, погибло по меньшей мере 26 человек. Ранее Николас Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в стране, официально начал второй президентский срок. В то же время лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «исполняющим обязанности президента», его поддержал и президент США Дональд Трамп. А в России Мадуро признали «легитимным президентом» и осудили действия оппозиции.

Вчера, 27 января, власти Венесуэлы во главе с Мадуро заявила, что сделает шаг назад в противостоянии с США, приостановив требование, чтобы американские дипломаты уехали из страны.

К слову, руководитель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к новым протестам.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.