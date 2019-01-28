Кто «накручивает» высокие рейтинги Зеленского – рассказал нардеп Розенблат

Владимир Зеленский сейчас имеет очень высокие рейтинги. Их ему «накручивает» молодежь, однако в день голосования молодежи на избирательных участках не будет.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Борислав Розенблат.

Нардеп, комментируя отказ лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука участвовать в президентской гонке, отметил, что певец сделал это, поскольку понимает, что молодежь не пойдет голосовать. Борислав Розенблат, обращаясь к молодежи с призывом идти на избирательные участки, отметил, что рейтинги Вакарчука и Зеленского, которые показывают результаты социологических опросов, зависят именно от молодых людей.

Политик спрогнозировал, что, поскольку молодежь на избирательные участки не идет, во второй тур президентских выборов выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, и именно между этими кандидатами будет происходить борьба.

Борислав Розенблат также напомнил, что ранее Святослав Вакарчук был народным депутатом, однако, как и певица Злата Огневич, сложил свои полномочия парламентария. «Я переживаю, может он как президент тоже сложит свои полномочия, потому что ему что-то не понравится. Я не хочу никого обидеть, но политика – это борьба, отстаивание своих интересов, борьба за свою идеологию. Я считаю, что сегодня надо иметь мужество идти до конца и действительно что-то делать», – сказал нардеп.

Борислав Розенблат добавил, что Владимир Зеленский сейчас имеет очень высокие рейтинги, и эти рейтинги ему «накручивает» молодежь: «Но в день голосования молодежи не будет на избирательных участках, и это на сегодня угроза».

Напомним, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост Президента Украины в 2019 году.

Добавим, недавно Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

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