Кононенко анонсировал заявление Порошенко относительно похода на президентские выборы

Давайте дождемся завтра, чтобы послушать те месседжи, которые хочет озвучить Петр Порошенко.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.
Представитель БПП подтвердил, что завтра действительно планируется форум, где действующий Президент объявит свое решение относительно участия в президентских гонках.
«Завтра планируется форум по поддержке решения Петра Порошенко идти на выборы. Поэтому давайте дождемся завтра, чтобы послушать те месседжи, которые он хочет озвучить. Я не хочу забегать вперед, к тому же, не имею всей информации», – отметил Игорь Кононенко.
Также он прокомментировал свое заявление о том, что «безвіз, томос и армия не является предвыборными фишками президента», будто намекая на то, что основные «фишки» – впереди.
«Некоторые СМИ меня просто неправильно интерпретировали. Ведь действительно, эти достижения – это, по сути, отчет президента за время его каденции. Относительно моих слов, то я имел в виду то, что когда Порошенко примет решение идти на второй срок, то он озвучит свои планы на следующие 5 лет, а уже далее граждане будут определять, поддерживать его программу, или нет», – пояснил Игорь Кононенко
Напомним, Украинский центр изучения общественной мысли «Социоинформ» обнародовал данные последнего опроса, который показал, что на Львовщине лидером электоральной привязанности является действующий Президент Украины Петр Порошенко.