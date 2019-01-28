Клинтон может принять участие в выборах президента США в 2020 году, – CNN

Политик Хиллари Клинтон не опровергает возможности своего участия в президентских выборах Соединенных Штатов Америки 2020 года.

Об этом сообщил журналист американского телеканала CNN Джефф Зелени со ссылкой на три неназванных источника, передает «Громадське».

«Три человека сказали мне на этой неделе, что она заявляет о том, что последние новости в США, в частности задержание Роджера Стоуна, подтолкнули ее к размышлениям о том, что не стоит окончательно отказываться от идеи стать президентом», – сказал Зелени.

Он добавил, что Клинтон «не закрывает свои двери» для этой идеи. В то же время журналист отметил, что большинство кандидатов в президенты никогда не отказываются от такой идеи.

Журналист CNN отметил, что полученная информация о Клинтон не означает, что она «в ожидании президентской кампании или уже строит планы».

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