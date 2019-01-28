Карасев увидел главную причину отказа Вакарчука от участия в выборах

Для Святослава Вакарчука войти в президентскую избирательную кампанию и получить невысокий результат значило бы серьезно блокировать перспективу на будущее, в частности, на парламентские выборы, а также карьеру, на которую он может рассчитывать 2024 года.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил политолог Вадим Карасев.

Политолог, комментируя отказ лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука участвовать в президентской гонке, отметил, что речь идет о внутренней неготовности, однако главная причина – перенасыщенность демократического проевропейского электорального сектора. В этом секторе, продолжил политолог, находятся Юлия Тимошенко, действующий Президент Петр Порошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и другие кандидаты.

Вадим Карасев считает, что для Святослава Вакарчука войти в президентскую избирательную кампанию и получить невысокий результат значило бы серьезно блокировать перспективу на будущее, в частности, на парламентские выборы, а также карьеру, на которую Вакарчук может рассчитывать в 2024 году.

«Поэтому сегодня лучше занять позицию культурного общественного авторитета, лидера общественного мнения, и со стороны, с дистанции – не непосредственно как субъект процесса, а как лидер общественного мнения – принимать участие в президентских выборах. А потом можно решить, как действовать накануне парламентских выборов», – отметил Вадим Карасев.

Политолог предположил, что в случае, если во второй тур выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, Святослав Вакарчук может поддержать Президента, поскольку у Порошенко антирейтинг выше, чем у Тимошенко, и с помощью общественных лидеров этот антирейтинг попытаются снизить. Вместе с тем, эксперт убежден, что поддержка Вакарчука не станет решающим фактором для Порошенко, зато Святославу Вакарчуку тоже следует подумать, поддержка действующего Президента не уменьшит ли его собственный потенциал в будущем.

«Это вопрос, я думаю, еще открыт», – добавил Вадим Карасев.

Напомним, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост Президента Украины в 2019 году.

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что на выборах Президента Украины Святослав Вакарчук может поддержать или Анатолия Гриценко, или Андрея Садового.

Добавим, недавно Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

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